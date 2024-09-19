Военный прокурор 51 военной прокуратуры гарнизона провел личный прием военнослужащих
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Военный прокурор 51 военной прокуратуры гарнизона Александр Русин совместно с Балашихинским городским прокурором Московской области Никитой Брыкиным провел 22 августа 2024 года в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии личный прием военнослужащих, находящихся на лечении в учреждении.
Вопросы заявителей касались порядка прохождения военной службы, обеспечения денежным довольствием и иными выплатами, предоставления льгот и социальных гарантий, проведения военно-врачебных комиссий.
Всем обратившимся даны необходимые разъяснения законодательства. По обращениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы надзорные мероприятия.