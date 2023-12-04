Военный психолог Захаров определил оптимальный срок службы в армии

Депутат нижней палаты парламента Виктор Соболев рекомендовал увеличить срок срочной службы в армии России до двух лет. Тем не менее глава оборонного комитета Андрей Картаполов считает, что необходимости в таких преобразованиях сейчас нет. По словам военного психолога Алексея Захарова, существующие сроки подготовки солдат-срочников не отвечают современным вызовам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что современная концепция подразумевает курс обучения основам военной специальности за первые полгода, а оставшиеся полгода у него длится стажировка.

По мнению эксперта, считать полноценным солдатом человека, который прошел всего год военной службы, нельзя. Прежде всего это касается личного состава, задействованного в обслуживании сложной техники, вроде комплексов ПВО.

Он добавил, что именно два года являются оптимальным сроком службы в армии, дающим полный эффект.