Военный врач придумала роды двойни в небе: Минздрав разоблачил историю, взорвавшую соцсети
Минздрав: врач из Эвенкии выдумала историю о родах двойни на борту самолета
Военный врач из Эвенкии Адэль Эралиева выдумала историю о принятии родов двойни на борту самолета. Как пишут Telegram-каналы, в краевом Минздраве подтвердили, что никаких родов на рейсе не было.
Сама женщина уже призналась во лжи, однако причины своего поступка не объяснила. Сейчас ее телефон выключен, на связь с журналистами она не выходит.