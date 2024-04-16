Военврач Торгашев спас группу раненых бойцов, закрыв собой от удара дрона

Водитель-механик одного из медицинских взводов ВС России Михаил Торгашев совершил героический поступок во время СВО. Благодаря его отваге от дрона удалось спасти пятерых бойцов, включая раненых. Историю рассказал военкор Александр Коц в колонке KP.RU .

Торгашев помогал эвакуации раненых из Бердычей — населенного пункта, где идут ожесточенные бои. В процессе противник начал обстрел кассетными боеприпасами и дронами, от которых пришлось прятаться в самых доступных местах. Медик перетащил раненых под танк. Туда же спрятались трое штурмовиков ВС России.

Однако оставаться под техникой было опасно, так как при попадании беспилотника погибли бы все. FPV-дрон как раз летел в сторону раненых.

«Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя», — сообщил военкор Коц.

Благодаря этому всем удалось выжить и эвакуироваться. Торгашев будет представлен к званию Героя России за самоотверженность на СВО. На гражданке у мужчины остались четверо несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ приступили к освобождению села Уманское.