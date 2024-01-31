Воевавшего на стороне ВСУ актера из «Глухаря» Канахина будут судить за госизмену

Бывшего российского актера Кирилла Канахина, покинувшего с началом СВО Россию и вступившего в ряды ВСУ, будут судить заочно за терроризм, государственную измену, а также ряд других преступлений, пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда в Москве.

Канахин воевал против ВС РФ на Херсонском направлении, принимал непосредственное участие в нападении украинских боевиков на приграничные территории Белгородской и Брянской областей. Как писали ранее СМИ, мать артиста пришла в ужас, узнав о его поступках.

«Уголовное дело в отношении бывшего артиста поступило в окружной суд 30 января в десять утра. Оно будет рассмотрено судьей единолично», — сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении Кирилла Канахина было возбуждено российскими правоохранителями весной 2023 года. 21 марта актер был объявлен сначала в федеральный, а после в международный розыск.

Напомним, Кирилл Канахин был занят в основном на второстепенных ролях, снимаясь в сериалах «Глухарь» и «Участковый» и «Чужие крылья».