Война на пороге: в Иране после теракта подняли на священной мечети красный флаг «мести»

Над знаковой для каждого иранца мечетью Джамкаран в Иране развивается так называемый красный флаг мести. О появлении стяга в священном для шиитов городе Кум аккурат после кровавого теракта в городе Керман, унесшего сотни человеческих жизней, проинформировало агентство Fars.

К слову, красное знамя с арабской вязью поднимали в 2020 году после гибели генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Указанная символика по шиитской традиции символизируют собою как призыв к мести за убитого человека, так и отмщение за несправедливо пролитую кровь.

Напомним, трагедия произошла в иранском Кермане на ведущей к кладбищу, где похоронен убитый несколько лет назад генерал Касем Сулеймани, дороге.

В оставленных сумках у кладбища находились два взрывных устройства. Все они сдетонировали в момент траурного мероприятия в память о погибшем Сулеймани. Погибли более 200 человек. Иранские власти уже назвали все произошедшее хорошо спланированной террористической атакой.