В России резко снизились цены на картофель и яйца

За прошедшую неделю на российском рынке отмечается снижение цен на яйца и картофель. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Так, согласно опубликованным подсчетам, стоимость куриных яиц в период с 24 по 30 июня снизилась на 1,6%, а цена на картофель — на 1,5%.

В то же время наблюдается рост цен на другие продукты питания. Так, цена на морковь увеличилась на 2,5%, а стоимость маргарина и обедов в столовых, кафе и закусочных стала больше на 0,4%.

Также подорожали вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания и водка — на 0,3%. В ценовой линейке мяса поднялись цены на говядину, баранину, пастеризованное молоко, хлеб и печенье — на 0,2%.

Небольшое повышение на 0,1% зафиксировано в цене на свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, сметану, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детей, пшеничную муку, макароны и соль.

Ранее первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Ольга Сердюк прокомментировала повышение тарифов в России.