Эксперт объяснил значение Азербайджана для экономики России

Гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров в беседе с сайтом aif.ru рассказал , что российско-азербайджанский товарооборот демонстрирует устойчивый рост, что экономически важно для обеих сторон.

Товарооборот стран, как отметил эксперт, показывает рост около 20% ежегодно, достигнув 4,8 млрд долларов в 2024 году. Основу российского экспорта составляют нефть, газ, минеральные удобрения, металлы и зерно, тогда как Азербайджан поставляет в Россию овощи, фрукты, орехи и текстиль. Особое значение имеют энергоносители: Азербайджан закупает российскую нефть для внутреннего рынка, одновременно экспортируя собственную, более дорогую, что приносит дополнительный доход.

Феномен «томатного реэкспорта» стал символом взаимовыгодного сотрудничества. От 20 до 70% томатов, маркированных как азербайджанские, фактически выращены в Турции. Эта схема показывает роль Азербайджана как важного узла параллельного импорта, аналогичного казахстанскому «хабу» для китайских товаров, но ориентированного на турецкое направление.

«Не секрет, что одним из способов обхода санкций стал параллельный импорт. Если Казахстан стал своеобразным „филиалом“ китайского „антисанкционного“ хаба, то на западном направлении такую же роль, только применительно к Турции, играет Азербайджан», — рассказал эксперт.

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