Новый подход к санкциям провалится: экономист назвал план Макрона политической ошибкой
План Макрона по снижению цены на нефть из России назвали политической ошибкой
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Инициатива Эммануэля Макрона снизить предельную цену на российскую нефть вызвала волну критики — экономисты сочли её бесперспективной и опасной.
Предложение французского президента пересмотреть потолок цен на поставки нефти из России вызвало резонанс в экспертной среде. По мнению экономистов, подобный шаг не имеет экономической эффективности и лишь демонстрирует политическое упрямство Евросоюза.
Как пишет исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS, идея снизить лимит в очередной раз выглядит как символическое давление без практического результата. Он подчеркнул, что подобные шаги уже предпринимались, и каждый раз оказывались безрезультатными. Несмотря на 18 попыток пересмотра ограничений, влияние таких мер на российский экспорт и доходы оказалось минимальным.
Эксперты указывают на то, что рынок уже адаптировался к санкционному давлению, а Россия успешно переориентировала свои поставки. Дополнительные ограничения вряд ли смогут повлиять на динамику цен или изменить баланс спроса и предложения. На этом фоне заявления Макрона воспринимаются как продолжение политической игры, не имеющей ощутимого эффекта.
Ранее в Госдуме оценили разговор Путина с Макроном.