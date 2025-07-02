Предложение французского президента пересмотреть потолок цен на поставки нефти из России вызвало резонанс в экспертной среде. По мнению экономистов, подобный шаг не имеет экономической эффективности и лишь демонстрирует политическое упрямство Евросоюза.

Как пишет исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS, идея снизить лимит в очередной раз выглядит как символическое давление без практического результата. Он подчеркнул, что подобные шаги уже предпринимались, и каждый раз оказывались безрезультатными. Несмотря на 18 попыток пересмотра ограничений, влияние таких мер на российский экспорт и доходы оказалось минимальным.

Эксперты указывают на то, что рынок уже адаптировался к санкционному давлению, а Россия успешно переориентировала свои поставки. Дополнительные ограничения вряд ли смогут повлиять на динамику цен или изменить баланс спроса и предложения. На этом фоне заявления Макрона воспринимаются как продолжение политической игры, не имеющей ощутимого эффекта.

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