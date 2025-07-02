Европа задыхается от жары: есть погибшие, АЭС остановлены

Аномальная жара, охватившая Европу, уже привела к гибели людей, массовым госпитализациям, лесным пожарам и остановке атомных реакторов. Об этом пишет Independent.

Рекордная жара, накрывшая Европу в начале июля, уже унесла жизни как минимум четырех человек. Два смертельных случая зарегистрированы во Франции — медики связывают их напрямую с перегревом на фоне температуры до +39. Еще двое погибли в Каталонии во время лесного пожара, вспыхнувшего из-за засушливых условий.

Французские власти сообщили о госпитализации более 300 человек, оранжевый уровень погодной опасности введен в 55 департаментах страны. В Италии, включая Милан и Рим, ситуация критическая — в 18 городах объявлен наивысший уровень тревоги.

Аномальные температуры затронули и энергетику. В Швейцарии компания Axpo временно остановила один из реакторов АЭС «Безнау», а мощность второго сократили из-за нагрева воды в реке, используемой для охлаждения.

Синоптики предупреждают: жара сохранится, а вероятность новых пожаров и перегрузки инфраструктуры возрастает.

Ранее на Западе кондиционеры назвали причиной глобальной жары в Европе.