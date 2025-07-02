На маркетплейсах начали продавать футболки с «папочкой Трампом»

На российских маркетплейсах начали продавать футболки с принтом президента США Дональда Трампа и подписью Daddy. На это обратил внимание корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Слово на английском языке Daddy не просто так нанесено на одежду — оно отсылает к диалогу между Трампом и генеральным секретарем НАТО Марко Рютте.

Американский лидер и глава Североатлантического альянса провели встречу в рамках саммита, который прошел в Гааге с 24 по 25 июня. Основной темой разговора стала ситуация на Ближнем Востоке — конфликт между Израилем и Ираном.

Рютте, комментируя удары США по иранской территории, назвал Трампа «папочкой», который смог помирить двух рассорившихся детей.

После этого случая слово Daddy («папочка») стало своеобразным мемом, а также возможностью посмеяться над генсеком НАТО, который проявил, как отмечают аналитики, себя слишком мягко в общении с Трампом.

Так, купить футболку с Daddy-Трампом можно в том числе на маркетплейсе Wildberries. Там найти мерч с американским президентом можно по цене от 940 руб. и выше. Также в наличии множество других вещей с главой Белого дома и символикой США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп открыл центр для мигрантов среди аллигаторов.