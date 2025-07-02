В Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского — расположены стратегические бункеры, предназначенные для украинского военного руководства. Об этом рассказал в беседе с сайтом aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, объекты в Кривом Роге активно используются, в отличие от убежищ для гражданского населения. В том числе речь про бункеры для руководства Украины. Не исключено, что одно из мест в родном городе Зеленский использовал.

Ровно год назад, как напомнили журналисты, один из таких генеральских бункеров в Кривом Роге был поражен российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По данным военкора Андрея Ревнивцева, координаты объекта могли быть умышленно раскрыты самими украинскими военными в знак протеста против командования.

Алексей Анпилогов, другой военный аналитик, отмечает, что большинство подземных сооружений в Днепропетровской области были построены еще в советский период и не соответствуют современным требованиям защиты.

Ранее сообщалось, что украинский политолог рассказал, где находятся бункеры Владимира Зеленского.