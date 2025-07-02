Проукраинского профессора СПбГУ арестовали за публикацию трехлетней давности

Профессор Восточного факультета СПбГУ Михаил Суворов получил 10 суток административного ареста по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Это подтвердили в образовательном учреждении, пишет «Фонтанка».

Руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева отметила, что поводом для ареста профессора стала его публикация 2022 года во «ВКонтакте», содержавшая лозунг «Слава Украине» и символику легиона «Свобода России»*.

По данным ТАСС, филолог признал вину и раскаялся, сославшись на то, что забыл о размещенном контенте.

Санкт-Петербургский университет официально подтвердил информацию об аресте сотрудника. Проректор по безопасности Дмитрий Грязнов сообщил о начале служебного расследования. Сам Суворов по собственному желанию подал заявление об увольнении из вуза, где работал на кафедре арабской филологии.

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