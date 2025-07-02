Украине в краткосрочной перспективе невозможно обойтись без помощи Запада. Об этом в интервью телеканалу Fox News, комментируя решение США прекратить поставлять оружие и боеприпасы Киеву, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее стало известно, что Белый дом прекращает отправку Украине важных для ВСУ боеприпасов и оружия. Как сообщила представитель администрации президента США Анна Келли, Вашингтон сейчас сосредоточен на своих интересах, а не на чужих.

«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны», — отметил Рютте.

По его словам, на фоне прекращения американской поддержки Киева европейский страны, напротив, должны скооперироваться и усилить свое присутствие в оборонном вопросе Украины.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сокращение поставок оружия Украине приближает завершение специальной военной операции (СВО). В Кремле также заявляли, что снабжение киевского режима оружием вредит процессу переговоров и повышает риск эскалации конфликта, вовлекая НАТО.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любые грузы с западным оружием для Украины становятся законной целью для ВС РФ.

Ранее сообщалось, что «Радио Судного дня» передало зашифрованные сигналы в эфир на фоне заморозки поставок оружия на Украину.