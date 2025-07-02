В ЕС готовят вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент в четверг проведет голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Поводом стало скрытое общение с Pfizer во время пандемии. Об этом пишет Euractiv.

В Европейском парламенте официально подтвердили проведение голосования по вопросу доверия к Урсуле фон дер Ляйен. Инициатива исходит от румынского евродепутата Георге Пипереа и связана со скандалом вокруг скрытой переписки главы Еврокомиссии с руководством Pfizer на пике пандемии.

Суд ЕС ранее признал незаконным отказ Еврокомиссии обнародовать сообщения, касающиеся миллиардных закупок вакцин, что вызвало волну критики в адрес руководства Евросоюза.

Председатель парламента Роберта Метсола подтвердила, что запрос соответствует всем юридическим нормам, и вынесла его на рассмотрение. Голосование пройдет на пленарном заседании в Страсбурге в ближайший четверг.

Ранее в Госдуме дали оценку разговору Путина с Макроном.