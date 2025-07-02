Доктор Мясников отказался ходить в горы без препарата для потенции

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале рассказал, что никогда не отправляется в горные походы без препарата «Виагра». Он объяснил, почему средство пригодится в пути.

Мясников напомнил, что изначально препарат разрабатывали не для потенции, а как средство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Способность улучшать эрекцию обнаружилась случайно в ходе клинических испытаний. В настоящее время препарат официально применяют не только при проблемах с потенцией, но и при легочной гипертензии, а также сердечной недостаточности.

Особую ценность «Виагра», по словам врача, представляет для альпинистов. Препарат снижает давление в легочной артерии, облегчая работу сердца в условиях высокогорья. Это помогает предотвратить развитие горной болезни, которая проявляется головной болью, тошнотой и общей слабостью.

«Сам в горы без нее не хожу!» — подчеркнул доктор.

Врач объяснил, что механизм действия препарата основан на расширении кровеносных сосудов. Это улучшает кровоснабжение не только половых органов, но и легких, что особенно важно при кислородном голодании в горах.

Однако подчеркнем, что прием препарата возможен только после консультации с врачом.

Ранее сообщалось, что легкоатлет случайно оголил гениталии во время забега и неожиданно для себя выиграл.