Война нормативов: воронежцы мерзнут без отопления, а мэрия и Гидрометцентр не могут договориться о погоде

В редакцию издания « МОЕ !» поступил шквал обращений от жителей Воронежа, недовольных резким похолоданием в собственных квартирах после завершения отопительного сезона. Горожане массово жалуются, что батареи остыли, а вместе с ними и воздух в жилых помещениях, из-за чего по вечерам приходится согреваться под ледяными одеялами, а утренний подъем превращается в испытание. Многие выражают недоумение: не поторопились ли коммунальщики с отключением, учитывая вернувшуюся прохладу.

Между тем в региональном Гидрометцентре изданию пояснили, что формальные основания для возобновления подачи тепла пока отсутствуют. По данным метеорологов, в течение последних пяти дней среднесуточная температура воздуха стабильно держалась ниже установленной нормы в плюс восемь градусов. В частности, седьмого апреля столбики термометров поднялись лишь до 6,6°, восьмого — до 4,5°, девятого — до 4°, десятого числа было зафиксировано минимальное значение в 3°, а одиннадцатого апреля воздух прогрелся всего до 4,6°.

Однако в городской администрации придерживаются иной позиции. Чиновники напомнили, что решение о прекращении отопительного сезона принималось строго в соответствии с действующими нормативами: в конце марта и самом начале апреля среднесуточная температура превышала критическую отметку в восемь градусов на протяжении пяти суток подряд, что и стало законным основанием для отключения тепла. Таким образом, временное похолодание, по мнению властей, не является поводом для пересмотра уже принятого решения, и горожанам остается лишь утепляться собственными силами.