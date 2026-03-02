Война отменила рейсы, но не отменила помощь: волгоградских туристов взяли на гособеспечение в ОАЭ

Волгоградские туристы, оказавшиеся в ловушке в Объединенных Арабских Эмиратах из-за внезапного закрытия воздушного пространства, получили неожиданную поддержку от принимающей стороны. Местные власти официально заявили, что возьмут на себя все расходы на проживание и обслуживание пассажиров, чьи планы рухнули из-за военной эскалации между США, Израилем и Ираном.

Как стало известно, в отели уже направлены официальные письма с требованием продлить размещение граждан, которые не могут покинуть страну. Финансирование возьмет на себя департамент культуры и туризма эмиратов. Ранее международные агентства сообщали, что власти ОАЭ активировали экстренные планы поддержки, которые покрывают не только проживание, но и питание, а также расходы на перебронивание билетов для пострадавших пассажиров.

Особенно драматично эта новость звучит на фоне событий последних дней. Накануне рядом с отелем в Шардже, где разместили волгоградских туристов, вспыхнул сильный пожар. По словам очевидцев, горел магазин, откуда выбегали люди. В городе завыли сирены, к месту ЧП стянулись пожарные машины, а туристы были вынуждены прятаться в здании отеля. Кадры с места происшествия ранее опубликовали читатели V1.RU.

Теперь же, на фоне дыма и сирен, появился луч надежды: местные власти гарантировали, что никто из застрявших не останется на улице и не будет платить за вынужденное продление отпуска из своего кармана.