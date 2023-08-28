«Война теперь и у нас началась, спаси-сохрани!»: жителей Люберец шокировала утренняя атака украинского дрона

Грохот и хлопки, которые слышали жители домов рядом с тем местом, где был ликвидирован российской ПВО летевший к Москве БПЛА, делятся в сети своими впечатлениями от произошедшего.

Одни отнеслись к этому с иронией, что мол можно теперь на работу не идти. Нашлись и такие кого канонада в воздухе заставила серьезно вздрогнуть.

«Я проснулась и первая мысль всё, приехали, война теперь у нас началась; Был взрыв жесткий и волна от взрыва, у нас камера уличная пошатнулась и стекла»; «Первый взрыв судя по камере видеонаблюдения это от сбития ракеты/дрона, второй взрыв был через секунд 5 и камера задрожала, видимо это было падение самой ракеты или дрона»; «Тоже слышала, очень-очень-очень сильный взрыв. Спаси сохрани!», - делятся в пабликах местные жители.

Ранее в Минобороны рассказали, какого типа БПЛА был сбит в небе над подмосковными Люберцами.