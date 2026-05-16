Война за шезлонги: турист устроил грандиозный суд из-за обычных полотенец на пляже в Греции

Гражданин Германии успешно защитил свои права в судебном порядке после отпуска, омраченного нехваткой инфраструктуры на зарубежном курорте. Мужчина инициировал разбирательство против крупного туроператора TUI Deutschland из-за невозможности полноценно пользоваться зоной отдыха у бассейна. По решению судебных органов, профильная компания обязана компенсировать клиенту часть стоимости путевки, общая сумма выплаты составит порядка 1200 долларов, сообщает New York Post передает ncrim.

Детали сорванного отпуска в пятизвездочной гостинице

Конфликтная ситуация развернулась на греческом острове Кос, куда заявитель прибыл вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми в августе 2024 года. Для проведения 11-дневных каникул семья выбрала престижный отель Grecotel Kos Imperial, заплатив за турпакет более 8000 долларов.

Несмотря на высокую стоимость путевки, путешественники столкнулись со следующими бытовыми проблемами:

Дефицит свободных мест. Каждое утро площадка возле бассейна оказывалась полностью заставленной, из-за чего найти свободные лежаки для четырех человек было невозможно.

Неэффективность внутреннего регламента. В правилах отеля прописывался строгий запрет на предварительное бронирование шезлонгов с помощью личных полотенец, однако администрация гостиницы фактически не контролировала исполнение этого предписания.

Итоговые потери. За все время пребывания на курорте членам семьи удалось всего один раз занять два бесплатных лежака, в остальные дни им приходилось обходиться без них.

Правовое обоснование решения и позиция судебных органов

Рассмотрев материалы дела, суд признал претензии путешественника полностью обоснованными и возложил финансовую ответственность на немецкого туроператора. При этом в официальном постановлении инстанции было сделано важное юридическое пояснение.