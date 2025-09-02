Война за учителя: родители отстояли любимого педагога, угрожая сорвать линейку

Родители в Новосибирске отстояли право на любимого педагога. Как сообщает NSK.KP.RU, администрация школы вернула прежнего классного руководителя третьему классу после жесткого конфликта с родительским комитетом.

Инцидент произошел в преддверии Дня знаний и едва не сорвал праздничную линейку. Поводом для скандала послужило решение руководства учебного заведения заменить учителя, которая работала с детьми предыдущий год. Родителям сообщили о новом педагоге за три дня до 1 сентября, мотивируя это большим стажем и регалиями нового сотрудника. Это вызвало волну возмущения, так как подобная ситуация повторялась уже второй год подряд.

Юристы, к которым обратились родители, подтвердили, что экстренная смена учителя возможна только по болезни или в связи с увольнением. В иных случаях администрация обязана заранее уведомить родителей, учесть их мнение и познакомить с новым педагогом. Данные нормы были нарушены.

Кульминацией конфликта стала коллективная жалоба директору и угроза родителей прийти на линейку без детей. Это давление возымело эффект. Утром 1 сентября школа издала приказ о назначении прежней учительницы классным руководителем.

За этим конфликтом стоит многолетний спор. Три года назад родители первоклассников сдали свыше 150 тысяч рублей в капитальный ремонт аудитории при условии, что их дети будут учиться в ней все четыре года начальной школы. Однако в прошлом году администрация решила разделить кабинет с другим вторым классом, что привело к спорам о компенсации затрат и первенстве в классе. Родители отказались переходить в другое помещение, мотивируя это уже произведенными вложениями.

