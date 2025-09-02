Родительская дегустация в столовых Подмосковья: стало известно о нововведениях Роспотребнадзора

В Подмосковье реализуется уникальный проект «Родительский контроль питания», позволяющий мамам и папам лично оценить качество школьных обедов. Для участия в дегустации не требуется сложных процедур — достаточно согласовать визит с классным руководителем или воспользоваться альтернативными способами записи, сообщил REGIONS.

По информации издания, родители могут подать заявку через специальный раздел на образовательном портале «Моя школа» либо позвонить по телефону отдела образования 8 (915) 027-74-44. Проект, работающий уже более четырех лет, направлен на улучшение вкусовых и полезных качеств школьного питания через непосредственное общение с родителями.

По данным издания, во время посещения столовой родители имеют возможность не только продегустировать блюда из текущего меню, но и ознакомиться с предложенным рационом, размещенным на информационных стендах или школьном сайте. Все замечания и предложения фиксируются в отзывах, которые учитываются при корректировке меню.

«Также важно, чтобы у детей было достаточно времени на обед — перемена для приема пищи должна длиться не меньше 20 минут», — сообщил REGIONS.

Ранее сообщалось, что из меню школ Подмосковья исключили соленую еду.