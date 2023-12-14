Войны выигрывают учителя: Путин согласился с необходимостью воспитания патриотизма в стране

Российский президент согласился с высказыванием немецкого канцлера Бисмарка, которое было сделано полторы сотни лет назад.

В ходе прямой линии лидер России ответил на вопрос одного из военнослужащих по поводу патриотического воспитания в стране. Он напомнил, что еще Бисмарк отметил, что войны выигрывают священники и учителя. Поэтому таким воспитанием надо заняться и в России.

«Одно дело - прочитать в книжке, кино посмотреть патриотическое, а другое - передать на личном примере. Самое лучшее воспитание - на личном примере», - указал он.

Владимир Путин подчеркнул, что воспитанием молодого поколения надо заниматься именно с упором на патриотизм в самом лучшем его понимании. И лучше всего удастся данное дело делать бывшим участникам боевых действий, которые будут подавать это на личном примере.