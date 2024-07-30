Воюющий на СВО боец попросил урезонить цыган на Ставрополье, чтобы не увезли его жену в багажнике

Представители проживающей в селе Казьминское в Ставропольском крае цыганской диаспоры терроризируют семью участника СВО, что последние два года воюет на фронте. Об этом передает телеграм-канал «Русская Община ZOV».

Служащий командиром минометного взвода огневой поддержки боец обратился к общественникам, попросив защитить его семью, жену и детей от беспричинных нападок цыган. С его слов, он пытался достучаться до местных властей, но все было бестолку.

«Боец попросил защитить его семью от цыган, проживающих . Несколько человек подошли на улице к женщине с ребёнком и стали спрашивать: «Там твой свошник не сдох ещё?». Также они угрожали ей тем, что увезут в багажнике», — приводится в публикации.

Отмечается, что конфликт удалось погасить после строгой беседы общественников с угрожавшими беззащитной женщине хулиганами. Все они были предупреждены, если с семьей защитника Родины что-то случится, то им придется отвечать по всей строгости закона.