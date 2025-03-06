Вокалистка Анастасия Рынгач из Егорьевска стала участницей проекта «Голос»

Участие в проекте для Анастасии — это шаг, на который девушке было нелегко решиться. Она следила за развитием проекта и историями его участников, но заявить о себе на столь престижной площадке не мечтала. Решающим стало число 13.

«Мое любимое число. Видимо, не зря», — смеется Анастасия Рынгач.

Анастасия впервые подала заявку на участие и получила приглашение на очный кастинг в Останкино. Начался ответственный период подготовки. Вокалистке из Егорьевска предстояло исполнить 5-10 произведений на русском и иностранном языке. Девушка обратилась за помощью к преподавателю по фортепиано Егорьевской детской музыкальной школы Ольге Власовой.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Егорьевск ]

«Мы с ней столько конкурсов объездили, когда я училась в музыкальной школе у нашей дорогой Елены Владимировны Никифоровой. Это было так здорово - воссоединиться снова для покорения новой вершины», — делится Анастасия.

В нынешнем году на проект поступило около 3 тыс. анкет. Эксперты пригласили на прослушивание около 600 человек. В съемках приняли участие всего 75 талантливых россиян. В их числе оказалась и егорьевская певица. Она выбрала романс Сергея Рахманинова «Здесь хорошо», который исполнила под аккомпанемент Ольги Власовой.

«Мы с Ольгой Вячеславовной очень любим С.В. Рахманинова. Здорово, что музыкальные продюсеры оказались того же мнения. Утвердили данный романс сразу же. Практически все участники шоу поют с оркестром «Фонограф», но нам с Ольгой Вячеславовной вновь улыбнулась удача, и она была за роялем! Я была счастлива!» — рассказывает Анастасия Рынгач.

Участница проекта «Голос» поделилась, что обстановка во время съемок спокойная и дружественная. По мнению Анастасии, все сотрудники не просто выполняют рабочие обязанности, а вкладывают свою душу. Они создают комфортные условия для всех участников. По итогу слепых прослушиваний вокалистка попала в команду к Антону Беляеву.

«Уже на собрании с Юрием Аксютой мы поняли, что будет не просто интересно, что будет захватывающе, что это останется навсегда в памяти каждого участника, независимо от того, насколько он продвинется в данном проекте. Особенно запомнилось знакомство с моим наставником. Я запомнила его еще участником шоу «Голос», он мне тогда показался очень самобытным и интересным исполнителем. А теперь он наставник шоу. Работать с ним очень интересно! Я слежу за его творчеством, поэтому выбор для меня был очевиден. Я счастлива быть в его команде», — делится певица.

Девушка рассказала о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться. Сложности проявились при работе с микрофоном. Петь академическим вокалом Анастасия училась в естественной среде и с живой акустикой. Однако длительный период репетиций помог справиться со всеми трудностями.

В Егорьевской детской музыкальной школе поздравили Анастасию с участием в проекте. Свой талант в стенах школы Настя раскрывала с 11 лет. По ее окончании поступила в Академическое музыкальное училище при Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского. Девушка выбрала вокальное отделение, где перенимала опыт от солистки Большого театра, заслуженной артистки РФ Галины Чернобы.

Анастасия выступала на сцене музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, сцене колонного зала Дома Союзов, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и не только. Теперь девушка преподает в собственной вокальной студии.