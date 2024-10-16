Юная вокалистка из городского округа Воскресенск Лилия Дунаева выступила на патриотическом концерте «Фронтовая агитбригада», который проходил в парке Победы в Москве.

Участниками концерта стали юные вокалисты, которые завоевывали призовые места на конкурсах различного уровня. Ученица структурного подразделения «ДМШ №2» Воскресенской детской школы искусств Лилия Дунаева исполнила на мероприятии три сольные песни. Девушка занимается под руководством преподавателя Ирины Сухачевой. Ее вокальные данные, мастерство исполнения и артистизм покорили зрителей. Выступление оставило приятное впечатление.

Концерт «Фронтовая агитбригада» преследует несколько целей. Во-первых, подобные мероприятия — это шанс для российских исполнителей продемонстрировать свой потенциал и талант. Во-вторых, патриотические концерты напоминают россиянам о важности чествования своей национальной истории, традиции и культуры и передачи памяти будущим поколения.