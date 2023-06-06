Волченко заявил, что отели Крыма не зависят от Северо-Крымского канала

Почти сразу после аварии на Каховской гидроэлектростанции возникли вопросы касательно туристического сезона в Крыму. По словам Вадима Волченко, министра курортов и туризма республики, причин для опасений нет. Об этом сообщает ФАН.

Чиновник сказал, что Северо-Крымский водоканал не относится к крымским гостиницам и санаториям. А организации на полуострове достаточно обеспечены водными запасами из местных водохранилищ. Поэтому курорт ждет своих гостей.

Уровень наполненности водохранилищ достигает 80%, как передает Сергей Аксенов, глава Крыма. Владимир Константинов, председатель государственного совета Крыма, подтвердил, что туристический сезон не может не состояться. К слову, питьевой воды точно хватит приезжим и местным жителям.