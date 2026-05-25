Волдыри, отек и месяц на заживление: садовод на собственном опыте показал, насколько опасен борщевик
Telegram-каналы: садовод показал опасность борщевика Сосновского на себе
Садовод решил наглядно продемонстрировать, чем грозит контакт с борщевиком Сосновского, и провел эксперимент на себе. Как сообщают Telegram-каналы, мужчина срубил стебель растения и намазал предплечье его соком. На следующий день кожа покраснела, а еще через сутки на месте контакта появились волдыри, из которых начала сочиться жидкость. Рука опухла настолько, что, по его признанию, ее было больно даже держать опущенной.
Заживление началось лишь спустя неделю, а полное восстановление займет около месяца. Мужчина рассказал, что уже дважды попадал с ожогами от борщевика в больницу, и призвал относиться к этому растению с предельной осторожностью.