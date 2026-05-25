Волдыри, отек и месяц на заживление: садовод на собственном опыте показал, насколько опасен борщевик

Садовод решил наглядно продемонстрировать, чем грозит контакт с борщевиком Сосновского, и провел эксперимент на себе. Как сообщают Telegram-каналы, мужчина срубил стебель растения и намазал предплечье его соком. На следующий день кожа покраснела, а еще через сутки на месте контакта появились волдыри, из которых начала сочиться жидкость. Рука опухла настолько, что, по его признанию, ее было больно даже держать опущенной.