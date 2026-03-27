Волга покорила Денвер: как легендарный советский седан покорил дороги США

На фоне презентации нового автомобиля Volga, которая пока не вызвала широкого ажиотажа за рубежом, западные коллекционеры активно скупают и продают подлинную советскую классику. На европейских и американских онлайн-площадках обнаружились десятки предложений по продаже культовых «Волг», пишет Autonews.ru .

В Болгарии местный житель решил расстаться с седаном ГАЗ-24, который сейчас выполняет роль свадебного автомобиля. У этой машины двухцветный кузов, а салон отделан ярко-красной тканью. При пробеге в 98 тысяч километров продавец оценил лот в 15 тысяч евро.

Во Франции нашелся экземпляр 1981 года выпуска, зарегистрированный в Литве. По словам владельца, этот автомобиль своим ходом доехал из Прибалтики до Монпелье, а затем много лет простоял в гараже как коллекционный. Пробег составляет 58 тысяч километров, но техника несколько лет не запускалась. Стоимость лота достигла 6 тысяч евро.

В Германии один из автосалонов выставил на продажу универсал ГАЗ-24. Транспортное средство поставили на учет в ФРГ еще в 1965 году, а его одометр зафиксировал чуть более 63 тысяч километров.

Самым необычным предложением стали торги в США. На аукционной платформе владелец из Денвера выставил седан 1981 года с полностью оригинальной конфигурацией и 2,4-литровым двигателем. Продавец оформил все необходимые документы для легального передвижения по американским дорогам. Итоговая стоимость лота с пробегом 70 тысяч километров составила 8,6 тысячи долларов.