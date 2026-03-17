Волга сбрасывает ледяные оковы: синоптики объявили дату начала ледохода под Ярославлем

Весна на Верхней Волге набирает обороты. Несмотря на то, что лед у берегов Ярославля пока сохраняет прочность, процесс разрушения ледяного покрова уже запущен. Как сообщает главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова, у берегов образовались характерные закраины — полосы открытой воды между кромкой льда и береговой линией, которые являются первым признаком приближающегося ледохода.

По словам метеоролога, установившаяся в регионе теплая погода будет активно способствовать дальнейшему уменьшению толщины льда на Волге. Синоптики уже подготовили прогноз относительно сроков освобождения реки от зимнего плена. Вскрытие Волги в районе Ярославля ожидается в последней декаде марта. Это означает, что уже через полторы-две недели на главной реке России начнется активный ледоход.

Что говорят гидрологи

Прогноз Татьяны Поздняковой согласуется с данными Росгидромета. Согласно опубликованному ранее прогнозу федеральной службы, вскрытие Верхней Волги ожидается именно в третьей декаде марта. Специалисты отмечают, что пока ситуация на реках европейской части России остается спокойной. Уровень воды в Волге в Ярославской области ниже пойменных отметок, однако существует риск образования заторов льда при прохождении ледохода, что может привести к резкому подъему воды на один-два метра.

Что такое закраины и о чем они говорят

Образование закраин — естественный процесс, предшествующий вскрытию рек. Он начинается, когда талая вода и солнечное тепло разрушают лед у береговой линии. Обычно от появления первых закраин до начала активного ледохода проходит от нескольких дней до пары недель — в зависимости от скорости нарастания температур. Таким образом, текущая картина на Волге полностью соответствует прогнозам синоптиков о скором начале ледохода.

Средняя дата вскрытия Волги у Ярославля по многолетним наблюдениям приходится на 10–15 апреля. Однако аномально теплая погода в марте 2026 года сместила сроки почти на три недели раньше климатической нормы. Ледоход — важное событие не только для гидрологов, но и для судоходства: после очищения Волги ото льда в регионе официально стартует навигация. В этом году, учитывая прогнозы, первые теплоходы могут выйти в рейсы уже в начале апреля.