Волга возвращается: каких моделей в Петербурге продали больше всего и кто вышел в лидеры
«Автостат»: в Петербурге за июнь продали 18 авто возрожденного бренда Volga
Возрожденный бренд Volga показал первые продажи в Петербурге. По данным пресс-службы «Автостата», за июнь в городе реализовали 18 новых автомобилей этой марки. Лидером стал кроссовер К50, разошедшийся в восьми экземплярах.
В агентстве уточнили, что в структуре предложения новых Volga в Северной столице на К50 приходится около 65 процентов, на К40 — примерно 30 процентов, а оставшиеся 5 процентов занимает седан С50.