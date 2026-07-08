Волга возвращается: каких моделей в Петербурге продали больше всего и кто вышел в лидеры

Возрожденный бренд Volga показал первые продажи в Петербурге. По данным пресс-службы «Автостата», за июнь в городе реализовали 18 новых автомобилей этой марки. Лидером стал кроссовер К50, разошедшийся в восьми экземплярах.

В агентстве уточнили, что в структуре предложения новых Volga в Северной столице на К50 приходится около 65 процентов, на К40 — примерно 30 процентов, а оставшиеся 5 процентов занимает седан С50.