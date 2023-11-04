Волгоградская шестиклассница сбежала из дому, чтобы выйти замуж за краша из интернета

Как передает SHOT, все произошло в селе Дубовый Овраг в Волгоградской области. 12-летняя школьница, несмотря на свой довольно юный возраст, решила выйти замуж за жителя Пензы и ради попросту сбежала из дома.

Для этого она, отучившись в школе, вызвала себе такси и, по некоторым данным, попросила отвезти ее на вокзал. Мать ребенка, обнаружив ее пропажу, сразу отправилась в полицию.

«Мама девочки рассказала полицейским, что ее дочь решила выйти замуж за жителя Пензы. Вероятно, школьница познакомилась с ним в интернете», - приводится в публикации.

В настоящее время правоохранители уже ведут розыск пропавшего ребенка, выстаивая предполагаемы маршрут влюбленной школьницы. Устанавливается также и личность ее «суженого». Отдельно отмечается, что «сбежавшая невеста» училась в школе на отлично и ранее за ней стремлений сбежать из дома не водилось.