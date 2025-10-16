Волгоградский общественник предложил превратить ногу Сталина в копилку

Общественный деятель из Волгограда Сергей Островский предложил необычное применение бетонной ноге, оставшейся от бывшего памятника Иосифу Сталину. О возможном использовании фрагмента мемориала сообщает портал V1.RU.

По словам Островского, наилучшим вариантом для найденного 200-килограммового «сапога генсека» было бы превратить его в своеобразный талисман – объект для бросания монет на удачу. Найденный фрагмент Островский перевез к одной из школ Волгограда и обложил булыжником.

«Чтобы жесткий сапог жесткого руководителя наконец заработал на нашей земле», — пояснил свое решение Островский.

Бетонная нога от демонтированного памятника Сталину была обнаружена во время проведения коммунальных работ. Сапог высотой 1,2 метра был откопан на глубине трех метров. По одной из версий, фрагмент являлся частью памятника, снесенного еще в 60-х годах. Волгоградский краевед, в свою очередь, выразил мнение о целесообразности установки ноги Сталина на отдельный постамент в одном из городских парков.

Ранее сообщалось, что бюст Ленина в Долгопрудном переместили в новое отделение полиции.