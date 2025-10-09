Журналисты раскрыли, куда делся бюст Ленина в Долгопрудном

Журналистам «МК» удалось выяснить, что случилось с монументом основателю советского государства, ранее располагавшимся в подмосковном Долгопрудном рядом со зданием правоохранительных органов. Вопреки опасениям памятник не был похищен и не пострадал от рук вандалов.

Недавно в местных новостях появилась информация о том, что возле здания, где ранее находилось отделение полиции, пропал памятник Ленину. Местные жители заметили, что исчез не только бюст вождя, но и постамент, на котором он стоял, немного сместился. Это напомнило о сносе памятников Ленину, который происходил в последние годы в бывших советских республиках.

Однако, как сообщили «МК» в органах правопорядка, объяснение оказалось довольно простым: при переезде в новое здание полицейские забрали памятник с собой. Таким образом, монумент не был украден или поврежден — он по-прежнему находится под надежной охраной сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что рыцарь в доспехах в Самаре остался без свитка и руки.