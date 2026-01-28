Волгоградцы массово впали в шок: астрономические квитанции за тепло вызвали ярость у жителей

Волгоградские платежки за отопление в январе продемонстрировали не просто рост из-за повышения НДС, а сработали как система двойного начисления. Впервые за многие годы в квитанциях граждан одновременно отобразился долг за неучтенный прошлогодний перерасход и новые, повышенные январские тарифы, пишет V1.

По данным источников в жилищном надзоре, причина шока — технический сбой в алгоритмах расчетного центра, который в декабре некорректно учитывал данные общедомовых теплосчетчиков во время аномальных морозов. Вместо того чтобы равномерно распределить выросший в тот период объем потребления на зимние месяцы, система отнесла весь пиковый перерасход на январь, суммировав его с текущим потреблением. Фактически люди получили счет сразу за полтора месяца экстремального отопления.

В расчетном центре подтвердили техническую ошибку, но заявили, что пересчет будет произведен лишь в феврале–марте, а январский платеж необходимо внести в полном объеме во избежание начисления пеней. Это поставило многие семьи, особенно с фиксированными доходами, в крайне сложное финансовое положение, вынуждая брать кредиты на оплату коммунальных услуг.

Юристы отмечают, что требование оплаты явно завышенной суммы, даже с последующей корректировкой, нарушает права потребителей. Они советуют гражданам не игнорировать квитанции, но оплачивать лишь базовую, декабрьскую сумму, а разницу вносить только после получения официального перерасчета с подробной расшифровкой.

