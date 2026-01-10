«Золотое кольцо» России будет увеличено на 49 населенных пунктов в честь юбилея маршрута

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко проинформировали, что маршрут «Золотое кольцо» России в преддверии юбилейной даты будет увеличен на 49 населенных пунктов, сообщило РИА Новости.

По данным Чернышенко, в 2027 году маршруту исполнится 60 лет. В преддверии юбилейной даты в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.

«Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца», — отметил Чернышенко, которого цитирует аппарат.

Как отметил представитель ведомства, в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» для субъектов, включенных в соответствующие туристические маршруты, предусмотрен комплекс мер государственной поддержки.

В качестве примера спикер привел успешную реализацию порядка 60 инвестиционных инициатив в сфере возведения гостиничных объектов и многофункциональных комплексов. Эти проекты были профинансированы за счет программы льготного кредитования на территориях Москвы, а также Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Кроме того, ряд регионов-участников получил целевую единовременную субсидию.

«Обновленное "Золотое кольцо", помимо классических городов, охватит, например, такие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область); села Абрамцево и Гжель (Московской области); города Калязин и Кашин (Тверская область); города Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область) и многие другие», — сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Крым завершил создание базовой инфраструктуры.