Воля и Утяшева предложили Батрудинову побороться за 10 млн в шоу «Выжить в Дубае»

Высокие температуры не помешали супругам создать проект о выживании в экстремальных условиях. Однако о покупке жилья в Дубае они не задумываются. Новостью поделился портал «Дни.ру»

Недавно звездная пара, состоящая в браке еще с 2012 года, побывала на премьере собственного реалити. Идея принадлежит исключительно супругам. Она пришла им в голову после того, как им вдвоем пришлось пережить случай в пустыне Арабских Эмиратов. Тогда они застряли в машине посреди местных змей и скорпионов.

«Выжить в Дубае» – их первое совместное шоу. В нем Воля и Утяшева уговорили принять участие Тимура Батрутдинова. К слову, он выбирал из трех поступивших предложений для съемок, но остановился именно на варианте звездной пары.