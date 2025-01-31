Волянская погибла в авиакатастрофе в США вместе с лучшими воспитанниками и их родными

Советская и российская фигуристка Инна Волянская находилась на борту разбившегося Bombardier вместе с лучшими учениками и их семьями. Об этом сообщает KP.RU .

Инна Волянская из поколения образованных спортсменов и, несмотря на свой переезд в США в 2017 года, никогда не теряла свою связь с Россией, знакомыми и коллегами. Это рассказали журналистам друзья бывшей фигуристки. Они подтвердили, что после эмиграции Волянская была тренером и не собиралась бросать любимое дело.

Кроме того, Волянская тренировала двух самых лучших юниоров США. Вместе с наставником они отправились и в Учиту. Одним из воспитанников являлся Франко Апарсио. Это чемпион Juvenile Eastern Sectionals и американский фигурист-одиночник итальянского происхождения. На турнир по фигурному катанию отправился с отцом, который также оказался на борту самолета, потерпевшего крушение.

Еще одна ученица также выступила в Учите — Эверли Ливингстон. Фигуристка взяла с собой всю семью: маму, отца, младшую сестру. Все они в списке погибших в авиакатастрофе.

«Комсомолка» отметила, что связаться с семьей Волянской не выходит, а друзья передают: все опустошены из-за трагедии. Пока неизвестно, где похоронят Инну. Предполагают, что в США, где живут муж и дочь Мария, крестница известного тренера Татьяны Тарасовой.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января в Вашингтоне. Погибли 64 человека пассажирского самолета и трое военных с вертолета, столкнувшегося с судном. Среди погибших также супруги-спортсмены Евгения Шишкова и Вадим Наумов, чью смерть подтвердили накануне.