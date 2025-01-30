В США подтвердили смерть двух российских тренеров в авиакатастрофе

Именитые супруги-фигуристы и тренера Евгения Шишкова и Вадим Наумов действительно находились на пассажирском самолете Bombardier, разбившегося в Вашингтоне в ночь на 30 января. Об этом заявил директор спортивного клуба Дуг Зегибе. Его заявление публикует РИА Новости — Спорт.

По данным, имеющимся у Дуга Зегибе, на борту рейса Bombardier CRJ700 находились 14 спортсменов, шесть из которых представляли спортивный клуб Бостона. В это число входят фигуристы-парники и чемпионы мира в своей дисциплине 1994 года — Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Тренера вступили в клуб в 2017 году, тренировали спортсменов, в том числе и сына Максима Наумова. Директор спортивной организации подтвердил, что наследника российских фигуристов на борту не было.

Также Зегибе выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что смерть выдающихся спортсменов и тренеров будет иметь далеко идущие последствия не только для клуба, но и всего сообщества фигуристов.

Напомним, авиакатастрофа произошла во время посадки пассажирского самолета возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Воздушное судно столкнулось с военным вертолетом Black Hawk и раскололось на две части. Одна из них упала в реку, где продолжается извлечение обломков и тел. По предварительным данным, погибли все 64 человек с пассажирского рейса и трое военных с вертолета. Среди жертв крушения Bombardier оказались не только Шишкова и Наумов, но также Инна Волянская, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании.

Из иностранных фигуристов жертвами ЧП стали Джинна Хан, Эверли и Алидия Ливингстоны, Франко Апарисио, Спенсер Лейн, Анджела Янг, Эдвард Чжоу и Шон Кей.

Ранее сообщалось, что в Министерстве транспорта США заявили о возможности предотвратить катастрофу с самолетом и вертолетом.