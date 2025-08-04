Волк опровергла данные об ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами

Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации, в своём Telegram-канале заявила, что информация об ограничении срока эксплуатации легковых автомобилей до 30 лет не соответствует действительности.

В социальных сетях на днях появились сообщения о том, что, возможно, срок службы легковых автомобилей будет ограничен 30 годами.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», – написала Волк.

По мнению Волк, Министерство внутренних дел, напротив, не поддерживает предложения об ограничении срока эксплуатации транспортных средств. Она также отметила, что все сведения о проектах законов, разрабатываемых министерством, размещаются на официальных сайтах силового ведомства.

Ранее в ЦБ РФ не одобрили идею использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО.