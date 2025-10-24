Волна мошенничества: россиянам напомнили о механизме блокировки операций с недвижимостью

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует жителям региона использовать механизм защиты недвижимости от мошеннических действий путем установки запрета на проведение сделок без личного участия собственника. Об этом сообщают «Тульские известия».

Как пояснила и. о. руководителя ведомства Наталья Болсуновская, после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости любые заявления по операциям с объектом будут автоматически отклоняться, если они поданы без персонального присутствия владельца или его официального представителя с нотариальной доверенностью.

Услуга, доступная с 2013 года, остается актуальным инструментом профилактики имущественных преступлений. Для установления запрета собственникам необходимо подать заявление через цифровые платформы — официальный сайт Росреестра, портал Госуслуг или многофункциональные центры. Ограничение действует до момента регистрации перехода права собственности, отзыва владельцем либо на основании судебного акта.

Специалисты советуют активно использовать данный механизм при планировании длительного отсутствия, сдачи жилья в аренду или в случае возникновения сомнений в безопасности хранения правоустанавливающих документов.

Отметили, что сама процедура не требует значительных временных затрат и предоставляет дополнительный уровень защиты имущественных прав граждан против несанкционированных сделок.

