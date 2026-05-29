Волна похолодания в Центральной России подошла к концу: что ждать в июне

По словам специалиста, предвыходная ночь на 29 мая ознаменовалась пиковыми показателями текущего похолодания, хотя исторические минимумы месяца побиты не были. Главный столичный измерительный комплекс на ВДНХ зафиксировал падение температуры до 5,3 градуса выше нуля, что демонстрирует пятиградусное отклонение от стандартных сезонных значений. В черте города, включая районы Тушино и Строгино, термометры показывали около плюс 4,8 градуса, на Балчуге — плюс 6,4, а в Троицком и Новомосковском округах — плюс 4,7. В пределах Московской области максимальное охлаждение воздуха зафиксировали в городском округе Шаховская, где приборы остановились на отметке плюс 2,9 градуса.

В смежных областях Центрального федерального округа минусовые значения наблюдаются уже сорок восемь часов. В частности, город Шарья Костромской области накрыли заморозки до минус 0,7 градуса, а в Кологриве воздух остыл до плюс 0,2. Около 1 градуса тепла отмечалось в Ивановском и Ярославском регионах. Прохладная погода продержится в Подмосковье и столице до рассвета субботы, 30 мая, при этом возможен туман и кратковременные дожди при диапазоне температур от плюс 1 до плюс 6 градусов, после чего начнется потепление.