Волочкова избежит уголовного преследования за «осквернение символа воинской славы России»

МВД завершило проверку в отношении бывшей балерины Анастасии Волочковой и не нашло оснований для возбуждения уголовного дела, сообщает SHOT.

В начале октября Волочкова сфотографировалась на фоне самолета Ла-5 в музее «Мосфильма». Артистка продемонстрировала завидную растяжку, забросив правую ногу на крыло.

Фотографии с этим эпизодом вызвали мощный хейт в Сети. Подписчики требовали Волочкову извиниться за осквернение памяти летчиков, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Движение «Ветераны России» обратилось в полицию с заявлением.

Волочкова извиняться за фотографию у бутафорского самолета не стала.