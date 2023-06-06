Волочкова назвала мошенника, укравшего у нее полмиллиона рублей

Анастасия Волочкова стала участницей очередного скандала, в котором оказалась жертвой недобросовестного адвоката. Она рассказала, как зовут человека, ограбившего ее на внушительную сумму денег. Об этом пишет портал «Дни.ру»

В социальных сетях артистка балета поделилась с поклонниками о том, что ее деньги украл адвокат Олег Павлецов. По ее словам, сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот мужчина – инвалид-колясочник. Он решил воспользоваться своим положением и обмануть не только Волочкову, но и множество других россиян, доверившихся ему. Согласно описанной схеме, Павлецов берет деньги за оплату услуг, которые впоследствии не выполняет.

Против адвоката возбуждено уголовное дело. Он, в свою очередь, скрывается от суда и закона, а потому объявлен в розыск.