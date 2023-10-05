Волочкова отреагировала на обвинения в осквернении памятника ВОВ

Как пишет портал «Дни.ру» , известная балерина заявила, что у нее нет времени на оскорбления, поскольку она посвящает всю себя тренировкам. К слову, Волочкова даже пригласила фанатов на свое новое шоу под названием «Одержимость». Может быть, таким названием она намекнула то, что публика слишком зациклилась на недавней выходке?..

Напомним, что недавно на своей странице в соцсетях Анастасия Волочкова опубликовала спорный снимок. Дело в том, что на фото балерина решила продемонстрировать свою растяжку. Казалось бы, в чем проблема, если она делает это постоянно?

А виной всему неправильно выбранное место для демонстрации физических данных. Как оказалось, она закинула ногу на памятник времен Великой Отечественной войны.

Многие ополчились против Волочковой, но та, в свою очередь, не понимает, в чем провинилась. Она сняла видео с обращением к подписчикам в попытке прекратить их «глупые обвинения», пригласив заодно аудиторию на свое представление.