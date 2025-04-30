Волочкова ответила Барецкому на предложение жить вместе

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не знает шоумена Стаса Барецкого, который внезапно захотел с ней жить в замке Аллы Пугачевой. Об этом танцовщица рассказала «Газете.Ru».

Волочкова отметила, что имеет много поклонников, но Стас Барецкий ей не знаком. При этом сам «малиновый пиджак» заявлял, что готов разделить с балериной замок Аллы Пугачевой, а затем спасти блондинку «от алкоголизма».

«Я даже не знаю, честно говоря, такого человека и вообще о ком идет речь. В меня очень многие влюблены, и это прекрасно», – сказала Волочкова.

Стас Барецкий рассказал изданию «Страсти», что Волочкова и он якобы установили связь и много общаются. По его версии, балерина влюблена в него, а он готов предложить ей жизнь в замке в деревне Грязь. Не против оказался эпатажный шоумен и завести семью с детьми. Однако, судя по ответу балерины, она это предложение не приняла.

Ранее сообщалось, что Волочкова сделала шокирующее заявление по поводу Пугачевой