Волочкова повторила опасный танец Бритни Спирс с ножами

Танец с ножами певицы Бритни Спирс стал своеобразным мемом, однако балерина Анастасия Волочкова не боится повторить ту же участь. Звезда появилась в выпуске «Битва шефов», дополнив движения сложными акробатическими элементами в своем стиле.

Как пишет портал «Дни.ру», Волочкова закинула ноги на плечи шеф-поварам программы – Ренату Агзамову и Константину Ивлеву. Все это время она держала в руках ножи. Эффектный танец высоко оценили в студии.

Поклонники артистки уверены: никто бы не повторил танец американской певицы лучше, чем умелая Волочкова. Впрочем, без хейта тоже не обошлось, ведь экс-звезда Большого театра всегда находится в центре внимания.