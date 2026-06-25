Волочкова заявила о желании спеть дуэтом с SHAMANом

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что мечтает исполнить совместную песню с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. В интервью Общественной Службе Новостей ( ОСН ) артистка сообщила, что давно хочет записать трек с таким сильным вокалистом, который покорит сердца слушателей.

По словам бывшей примы-балерины, их дуэт мог бы стать очень зрелищным и незабываемым. Волочкова отметила, что у нее в репертуаре есть множество новых песен, которые подошли бы для совместного исполнения, и выразила уверенность, что их дуэт покорил бы сердца многих. Ранее балерина уже записывала альбом «Вселенная», в который вошли 24 трека, и выступала в дуэтах с Николаем Басковым, Сергеем Зверевым и Ромой Жуковым.

SHAMAN известен такими хитами, как «Встанем», «Я русский» и «Ты моя». В 2024 году указом президента России певцу присвоено почетное звание Заслуженного артиста Российской Федерации.