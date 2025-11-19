Володин опроверг слухи о повышении пенсионного возраста: это была вырванная из контекста фраза

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин категорически опроверг информацию о возможном повышении пенсионного возраста в России. По его словам, журналисты неправильно истолковали слова депутата о дополнительных выплатах для тех, кто продолжает работать после наступления пенсионного возраста.

На пленарном заседании нижней палаты парламента Вячеслав Володин сделал официальное заявление, призванное прекратить распространение недостоверной информации. Он подчеркнул, что никто не планирует повышать возраст выхода на пенсию, а обсуждалась исключительно финансовая выгода для граждан, которые добровольно продолжают трудовую деятельность после получения пенсионных прав.

Спикер напомнил о частых случаях, когда средства массовой информации вырывают отдельные фразы из общего контекста, создавая ложное впечатление о готовящихся реформах. Ранее депутат Светлана Бессараб в своем выступлении акцентировала внимание на существенном увеличении размера пенсионных накоплений при более позднем обращении за их получением. Этот комментарий был ошибочно воспринят как намек на возможное изменение действующего законодательства. Володин призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации.

