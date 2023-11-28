Володин отозвался о закрытии Финляндией всех КПП на границе с Россией

По мнению спикера Государственной Думы, финские власти сами блокируют возможности для развития своей же страны.

Ранее финская сторона объявила о решении закрыть все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с РФ, кроме самого северного. Вячеслав Володин отреагировал на это в своем микроблоге.

«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан,», - написал он.

Председатель Госдумы добавил, что финское правительство такими шагами не дает своей стране развиваться. Данное решение будет стоить Финляндии, по некоторым оценкам, около трех миллиардов евро.